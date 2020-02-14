В «ЛНР» мужчина подстрелил собутыльника

В неподконтрольном украинским властям Луганске в ходе распития алкогольных напитков один из собутыльников открыл огонь из огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 13 февраля. «В Луганскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельным ранением госпитализирован гражданин 1986 года рождения», – говорится в сообщении.

«Телесные повреждения потерпевшему в ходе распития спиртных напитков причинил гражданин 1985 года рождения. Последний задержан, получены признательные показания, имеется свидетельская база. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «полиции».