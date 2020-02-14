В Мариуполе к 9 годам лишения свободы приговорили военнослужащего, убившего сослуживца

Сегодня, 14 февраля, Ильичевский райсуд Мариуполя признал виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы военнослужащего, подозреваемого в убийстве сослуживца, по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Как сообщает Офис прокурора Украины, публичное обвинение по делу поддерживала военная прокуратура Мариупольского гарнизона.

По версии следствия, военнослужащий в ноябре 2018 года в помещении отеля, где находился в увольнении, в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес своему знакомому военнослужащему не менее семи ударов ножом, от которых последний скончался.