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Координаты не определены: В «ДНР» заявили, что не достигнуты договоренности о разведении сил у Гнутово

14.02.20 23:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» не согласны с украинским вариантом координат границ участка в районе КПВВ «Гнутово», где планируется провести разведение сил и средств противоборствующих сторон. Об этом заявила «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, передают местные интернет-ресурсы.

«В предложении Украины не учтен главный принцип разведения сил и средств, предусмотренный Рамочным решением, – зеркальный и паритетный отвод от занимаемых позиций. Отметим, что данный принцип не соблюден и в других предложениях украинской стороны по новым участкам», – сказала она.

Также она дополнила, что «по единственной совпадающей локации в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" на юге нашей республики понимания по окончательным координатам границ участка между сторонами достигнуто не было».

Как сообщалось ранее, одним из предложенных на переговорах в Минске для нового разведения сил и средств на Донбассе является участок в районе КПП «Октябрь» – КПВВ «Гнутово».

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 12 февраля стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил и средств на Донбассе.

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