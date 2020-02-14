Координаты не определены: В «ДНР» заявили, что не достигнуты договоренности о разведении сил у Гнутово

В «ДНР» не согласны с украинским вариантом координат границ участка в районе КПВВ «Гнутово», где планируется провести разведение сил и средств противоборствующих сторон. Об этом заявила «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, передают местные интернет-ресурсы.

«В предложении Украины не учтен главный принцип разведения сил и средств, предусмотренный Рамочным решением, – зеркальный и паритетный отвод от занимаемых позиций. Отметим, что данный принцип не соблюден и в других предложениях украинской стороны по новым участкам», – сказала она.

Также она дополнила, что «по единственной совпадающей локации в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово" на юге нашей республики понимания по окончательным координатам границ участка между сторонами достигнуто не было».

Как сообщалось ранее, одним из предложенных на переговорах в Минске для нового разведения сил и средств на Донбассе является участок в районе КПП «Октябрь» – КПВВ «Гнутово».

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 12 февраля стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил и средств на Донбассе.