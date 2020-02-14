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По безопасности на Донбассе Россия не выполнила ни одного обязательства, – США в ОБСЕ

14.02.20 16:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина выполнила ряд шагов в направлении имплементации Минских соглашений, зато Россия не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации безопасности в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Как отмечала посол Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау, – ред.) во время заседания Постоянного совета на прошлой неделе, Украина сделала ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей. Киев принял и обновил закон об особом статусе и добросовестно ведет переговоры. Россия, впрочем, не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации безопасности на востоке Украины и остается неуступчивой во время переговоров о достижении мира», – сказал американский дипломат.

Он заявил, что США призывают Россию проявить политическую волю ради прекращения этого ужасного конфликта.

Гарри Кемиан также отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. «Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши санкции, связанные с Украиной против России, останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои Минские обязательства и не вернет Украине полный контроль над Крымом», – заявил он.

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