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В Новолуганском от обстрела сгорел дом: Владельцы оказались на улице (Фото)

14.02.20 20:14
Фото: ​Facebook Евгения Каплина ​
Фото: ​Facebook Евгения Каплина ​

Команда гуманитарного центра «Пролиска – Светлодарск» оказала помощь владельцам дома, который сгорел в результате попадания, вероятно, трассирующей пули. Об этом сегодня, 14 февраля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«12 февраля около 15 часов дня, в ходе попадания, вероятно, трассирующей пули в жилой дом по ул. Мичурина в поселке Новолуганское на линии разграничения сторон, произошло возгорание дома, в котором проживали двое людей пожилого возраста. Огонь полностью уничтожил кровлю жилого дома. Две ночи пожилая пара, лишившаяся своего жилья, вынуждена была проживать у соседей, приютивших их», – написал он.

Каплин отметил, что команда гуманитарного центра «Пролиска – Светлодарск» встретилась с пострадавшими и оказала посильную помощь непродовольственными товарами экстренной помощи (постельное белье, полотенца, термоодеяла), а также предоставили экстренные строительные материалы от UNHCR Ukraine (Aгентство ООН у справах біженців в Україні) для восстановления кровли жилого дома (доски, OSB, тарпаулин, штапик, фанера, гвозди).

«Пострадавшая семья также будет рекомендована нашей командой для участия в программе единоразовой денежной помощи в сфере защиты», – резюмировал он.

Фото Facebook Евгения Каплина

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