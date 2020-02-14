В парламенте Италии покажут документальный фильм о «деле Маркива»

В парламенте Италии состоится презентация документального фильма The Wrong Place о гибели Андреа Роккелли и «деле Маркива». Об этом во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия сказал народный депутат, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Украина-Италия Сергей Алексеев, сообщил ТК «Прямой».

«Позитивной новостью для нас является то, что в парламенте Италии 14 февраля состоится презентация документального фильма The Wrong Place о гибели Андреа Роккелли и "деле Маркива". Снят он был итальянскими журналистами», – сказал он.

Сергей Алексеев напомнил, что Верховная Рада приняла постановление, в котором обратилась в парламент Италии относительно обеспечения беспристрастности и прозрачности рассмотрения уголовного дела в апелляционном производстве в отношении старшего сержанта Нацгвардии Украины Виталия Маркива. «Также наша группа подготовила обращение к координатору группы Палаты депутатов Итальянской Республики по межпарламентским связям с Украиной Уго Каппеллаччи по этому же вопросу, и украинская сторона хочет помочь в эффективном и всестороннем расследовании убийства журналиста Андреа Роккелли», – сказал Сергей Алексеев.

В свою очередь, Давиде Ла Чечилия подчеркнул, что эта тема является очень чувствительной и заверил, что рассмотрение дела Виталия Маркива будет проходить в рамках законодательного поля Италии. «Процесс будет беспристрастным и в пределах Конституции и законов Италии», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Италии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста и российского переводчика на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в 2014 году. Украинская сторона заявила, что обжалует приговор.