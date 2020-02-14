На Донетчине собрались создать Банк электронного портфолио карьерного продвижения

Сегодня, 14 февраля, в Краматорске под состоялось заседание Регионального совета по вопросам профессиональной ориентации населения. На нем были заслушаны доклады по выполнению мероприятий по реализации Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения за 2019, взаимодействия филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Донецкой области с городскими и районными центрами занятости Донецкой области, сообщает департамент информационной и внутренней политики облгосадминистрации.

По словам участников заседания, сегодняшняя профориентационная работа с молодежью должна быть, прежде всего, направлена ​​на информирование родителей учеников о спросе на местном рынке труда, условиям по вакансиям. Такая осведомленность позволит создавать объективные предпосылки для сознательного выбора молодежью профессий и специальностей, необходимых на рынке труда.

Как отметила директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко, с целью предоставления возможности студенческой молодежи Донецкой области закрепить на практике профессиональные компетенции, служба инициирует проект «Профессиональный старт». Этот проект предусматривает налаживание диалога между студентами-выпускниками и работодателями, а именно прохождение производственной практики учащейся и студенческой молодежью в возрасте до 24 лет.

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина поручила наладить системную работу по формированию Банка электронного портфолио карьерного продвижения с видеорезюме для учащихся профессиональных и студентов высших учебных заведений, а также продолжить проведение опроса учащихся 9 и 11 классов учреждений общего среднего образования Донецкой области относительно дальнейших профессиональных намерений и бизнес-мышления.