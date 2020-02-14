Евросоюз призывает Россию вернуться к СЦКК

Европейский Союз обеспокоен присутствием членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые носят нарукавные повязки с надписью «СЦКК», на участках разведения сил на Донбассе и призывает Россию вернуться в состав Общего центра контроля и координации. Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает « Укринформ ».

«Мы повторяем наш призыв к России вернуться к СЦКК. Мы обеспокоены присутствием членов вооруженных формирований, которые носят повязки с надписью "СЦКК", на участках разведения. Мы также призываем Россию использовать свой большое влияние, которое она имеет на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения обязательств, согласованных на "Нормандском саммите"», – отмечается в заявлении.

Также в Евросоюзе призвали стороны конфликта на Донбассе соблюдать достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности о разведении сил: «Рамочное решение ТКГ о разведении от сентября 2016 года должно выполняться».