Гончарук пояснил, почему украинцы получили две платежки за газ в январе

В Украине этой зимой правительство совместно с представителями местной власти снизили сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, украинцы получили две платежки за газ. Премьер-министр Алексей Гончарук разъяснил ситуацию, сообщает сегодня, 14 февраля, пресс-служба Кабинета министров.

«Но за январь люди получили две платежки – за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите – в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года», – отметил Гончарук.

По его словам, ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь, решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ, – разные, следовательно, и платежки две.

«Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было монополии и появился цивилизованный рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. А каждый человек сможет сам выбирать лучшие условия», – подчеркнул премьер-министр.

Гончарук добавил, что правительство продолжает работать над тем, чтобы платежка для украинских семей и в дальнейшем была меньше. Общая сумма за этот отопительный сезон уже меньше до 30%, чем в 2019 году.