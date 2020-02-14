В прифронтовом городе появилась стела «Я люблю Авдеевку» (Фото)

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) сегодня, 14 февраля, открыли арт-объект – стелу «Я люблю Авдіївку».

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», новая достопримечательность появилась в центре прифронтового города – в парке по улице Гагарина.

Выполнена конструкция из акрила и термопластичного полимера (ПВХ), имеет светодиодную подсветку. Метровые белые буквы закреплены металлическим каркасом на небольшом бетонном основании.

Слово «Люблю» заменяет знак сердца, внутри которого изображен горящий кокс Авдеевского коксохимического завода.

Инициатором установки арт-объекта выступил народный депутат Муса Магомедов, который до избрания в парламент 7 лет являлся генеральным директором АКХЗ – градообразующего предприятия Авдеевки.

На открытие собрались представители городской власти, нынешнего руководства Авдеевского коксохима, а также местные жители.