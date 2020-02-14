Укрепление гривны: Как повлияет на экономику Украины и что будет с курсом в марте

В Украине за неделю, с 7 по 14 февраля, гривна укрепилась по отношению к доллару на 10 коп. Однако, дальнейшее укрепление гривны приведет к падению экономики и более глобальным последствиям. Такое мнение высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. В свою очередь, экономический эксперт Олег Гавриш также скептически оценил политику НБУ, передает «Слово і Діло».

Так, по словам Олега Гавриша, политика инфляционного таргетирования (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого – ценовая стабильность, – ред.) вредит экономике. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время гривна будет девальвировать. «Сейчас курс отпустили, давления нет, особых займов не предвидится. Скорее всего гривна будет девальвировать», – отметил он.

Гавриш подчеркнул, что девальвация уже просто необходима, поскольку промышленность падает на 2-3% каждый месяц. Рост невозможен без того, чтобы гривна не стала ослабевать.

По предварительным данным, заметил эксперт, власть не планирует занимать средства, что хорошо. Это позволяет предполагать, что девальвация будет умеренная. Экономист пояснил, что девальвация курса, которая была ранее связана с тем, что страна брала в займы для того, чтобы купить Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). В итоге Украина получила катастрофический курс для промышленности и бюджета.

«В марте украинцам следует ожидать, что доллар подорожает на гривну/полторы. Это будет способствовать тому, что восстановятся объемы экспорта, сможем сократить бюджет», – спрогнозировал Гавриш.

Он акцентировал, что, по некоторым прогнозам, курс может быть и 23 грн за 1 долл., но если смотреть реально, то оснований для этого нет. «Это не лучший сценарий. Конечно, завтра может оказаться, что срочно нужно занимать деньги, и мы получим такой курс. Однако будем надеяться, что такого не произойдет», – сказал эксперт.

По его мнению, политика НБУ инфляционного таргетирования не позволяет эффективно управлять курсом. Она уничтожает промышленность, экономику и экспортеров – главное, с чего страна получает деньги. «Это не позволяет свести концы с концами в бюджете. Есть ощущение, что даже в НБУ уже осознали недостатки такой политики. Постепенно начинаем приходить к тому, чтобы готовиться к девальвации», – пояснил экономист.

В свою очередь, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский уточнил, что на внешних рынках украинский товар становится менее конкурентоспособным, экспортеры получают меньше прибыли из-за укрепления гривны.

Кроме того, он заметил, что на внутреннем рынке импортные товары становятся дешевле, начинают конкурировать с внутренним производителем, который соответственно также получает меньше прибыли. «По сути, это потеря конкурентных преимуществ у тех, кто производил продукцию, как на внутренний, так и на внешний рынок», – считает Несходовский.