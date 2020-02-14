Прибывшие в «ДНР» российские спецназовцы обстреляли свои же позиции

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, прибывшие российские спецназовцы из-за несогласованности действий открыли огонь по собственным позициям, в связи с чем возросло число случаев ранений «личного состава». Об этом сегодня, 14 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об усилении российско-оккупационным командованием передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса за счет личного состава войск специального назначения Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, который в течение февраля прибыл с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы», – отметил Праута.

По его словам, военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму «республиканской гвардии ДНР».

Вместе с тем, по информации ГУР, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками с передовых подразделений НВФ привело к росту потерь среди НВФ. «Так, в результате ведения российскими снайперами "дружественного огня" возросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ», – добавил Максим Праута.