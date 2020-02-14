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В Славянске 12-летнюю девочку обвинили в кражах в супермаркете

14.02.20 22:15

В Славянске (Донецкая обл.) в начале февраля в супермаркете, расположенном по улице Свободы, обнаружили кражу товаров. Работники заведения пересмотрели запись видеокамеры и увидели, как девушка прячет в своей одежде продукты и бытовую химию. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Повторила свой «прием» юная правонарушительница уже через неделю, однако на этот раз уйти с украденными товарами ей уже не удалось.

Участковыми офицерами полиции было установлено, что девушка является 12-летней жительницей микрорайона «Черевковка». Теперь с ней будет проводиться профилактическая работа, а ее родителей ждет привлечение к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 УК Украины «Кража».

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