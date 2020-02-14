Скандальный план «завершения войны в Украине» исчез с сайта Мюнхенской конференции

План примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, вызвавший жесткую критику из-за его антиукраинской направленности, был удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает « Европейская правда ».

Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.

Напомним, что три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине. Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что «конфликт в и вокруг Украины» стал следствием «катастрофических просчетов», и в качестве реакции на него предлагают шаги для «завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму». Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

Также сообщалось, что экс-дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности.