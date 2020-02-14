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Кремль: Путин «прямо спросил» Зеленского, будет ли выполнять Украина Минские соглашения

14.02.20 18:14

Сегодня, 14 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Путиным.

Как отмечает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.

Отмечается, что президент России «акцентировал важность полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года».

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», – говорится в сообщении.

Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

Ранее Офис президента Украины сообщил, что Зеленский поговорил по телефону с Путиным: Обсудили выполнение договоренностей Нормандского саммита.

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