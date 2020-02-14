Затопление шахтными водами: На «Южнодонбасскую № 1» едет заместитель министра

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Станислав Ковалевский выехал в Угледар (Донецкая обл.), где идет затопление шахты «Южнодонбасская № 1». Об этом он сегодня, 14 февраля, написал на своей странице в Facebook

«Срочно выехал на Донбасс. В город Угледар Донецкой области, на шахту «Южнодонбасская № 1». Шахта отключена от электроснабжения. Идет затопление шахтными водами. Буду разбираться с ситуацией на месте», – написал он.

Напомним, ранее анонсировалась акция протеста работников шахт им. М. С. Сургая и ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"».

Ранее сообщалось, что государственной шахте в Угледаре (Донецкая обл.) грозит затопление из-за долгов.

Ранее сообщалось, что оператор системы распределения (ОСР) получил требование от поставщика ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» на полное отключение энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотлив, государственному предприятию «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» с 13 февраля.

В сообщении отмечалось, что оператор системы распределения обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 13 февраля 2020 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии.

Также сообщалось, что проблемы с оплатой энергопотребления государственным предприятием имеют системный характер. Ранее, 21 декабря 2019 года, энергоснабжение шахты уже было частично прекращено по заявке поставщика ЭК «Укрэнергоуголь» и продлилось около месяца.