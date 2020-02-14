РФ превратила военную силу в Европе в политический инструмент, – Штайнмайер

Сильные государства все чаще нарушают международные правила, действуют в своих интересах за счет интересов других и перестают быть гарантами безопасности для других. Об этом заявил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, сообщает «Укринформ».

«Россия, правомерно или неправомерно обиженная и отчужденная, не только аннексировала Крым и полностью игнорировала международное право. Она превратила военную силу и насильственную перекройку границ на европейском континенте в политические инструменты. Результатом этого является неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия», – заявил Штайнмайер.

Глава ФРГ отметил, что международное право должно прежде всего защищать малые страны. Но сегодня «сильные делают все, что хотят, а слабые страдают». Сильные государства не соблюдают правила, они уже не являются гарантами безопасности.

«Такое мышление и такие действия вредят нам всем. Это отбрасывает нас к той эпохе, в которой каждый стремился обеспечить собственную безопасность за счет других. В этом сценарии безопасность одного – это незащищенность другого», – заявил президент ФРГ.

Как сообщалось ранее, три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине. Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также сообщалось, что экс-дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности.