В Волновахского школах третий раз за месяц продлили карантин. Сейчас учебный процесс приостановили в 20 из 46 школ района до 17 февраля. Об этом рассказала заместитель начальника управления образования, семьи, молодежи и спорта Ирина Жежер, сообщает Суспільне.

«С 28 января мы начали приостанавливать наши школы и в то время было приостановлено обучение только в трех учебных заведениях. Ситуация с уровнем заболеваемости по городским школах совпадает, достаточно высокий уровень 20 и выше процентов», – рассказала заместитель начальника управления образования, семьи, молодежи и спорта Ирина Жежер.

По словам врача-педиатрини Любви Бакуменко, сейчас в инфекционном отделении 32 пациента с ОРВИ, 25 из них дети. Большинство имеют осложнения от болезни. В большинстве случаев осложнения в виде отита, синусита, воспаления легких и бронхита.

Для профилактики, говорит врач, надо чаще проветривать помещение, делать влажную уборку, мыть руки, избегать многолюдных мест, есть свежие фрукты и овощи. Уменьшение уровня заболеваемости врачи ожидают на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в Краматорске еще на неделю продлили карантин. Ученики приступят к занятиям 20 февраля.