Часами ждут на холоде: Наблюдатели ОБСЕ рассказали о ситуации на двух КПВВ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают отмечать сложности, с которыми сталкивается гражданское население на пунктах пропуска вдоль линии соприкосновения в связи с неблагоприятными погодными условиями и длительным ожиданием. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, находясь на КПВВ «Марьинка» (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), сотрудники Миссии разговаривали с группой из приблизительно 50 пожилых людей, которые рассказали, что они вынуждены часами ждать на холоде транспорта между КПВВ и соответствующим блокпостом незаконных вооруженных формирований около н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка). По их словам, из-за погоды и сильного снегопада количества курсирующих автобусов недостаточно.

Патрулируя вблизи КПВВ «Новотроицкое» (подконтрольный правительству, 36 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии видели 180 транспортных средств и не менее 300 людей (мужчин и женщин разного возраста), ожидавших в очереди в сторону подконтрольных правительству районов. Команда СММ видела 80 автомобилей, 8 автобусов, 6 микроавтобусов, а также не менее 50 человек, которые ожидали в очереди проезда/прохода в подконтрольные правительству районы через нулевой блокпост Вооруженных сил Украины, расположенный в 3,5 км к северо-востоку от н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка). В противоположном направлении двигались около 30 транспортных средств.