14 кг тротила: В районе Попасной обнаружили схрон с противотанковыми минами

В Луганской области совместная группа Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделений контрдиверсионной борьбы операции Объединенных сил (ООС) обнаружила тайник с противотанковыми минами.

«Место незаконного хранения оружия было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной. Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом в 14 кг тротила», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, проверяется информация о вероятной причастности участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) к обустройству тайника. «В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия», – сказано в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные мины были обезврежены взрывотехниками Государственной службы службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).