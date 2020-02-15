Наблюдатели ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке границы обнаружили военную технику

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по данным воздушного наблюдения обнаружили боевые бронированные машины в районе пункта пропуска на границе вблизи неподконтрольного правительству Новоазовска (Донецкая обл.) Об этом говорится в отчете Миссии.

«По доступным СММ данным воздушного наблюдения по состоянию на утро 31 января обнаружено наличие 4 боевых бронированных машин (ББМ) на пункте пропуска на границе вблизи н. п. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) впереди грузовых автомобилей, направлявшихся в западном направлении, а также 2 ББМ приблизительно в 1 км далее к западу и 5 ББМ, двигавшихся по дороге с востока на запад», – говорится в сообщении.

Кроме того, 13 февраля в пункте пропуска на границе возле н. п. Вознесеновка (бывший Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели видели, что в Украину въехали 4 автомобиля (3 с российским номерными знаками и 1 с табличками «ЛНР»). Приблизительно через 5 минут член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

В тот же день в течение около 20 минут наблюдения на железнодорожной станции «Красная Могила» рядом с Вознесеновкой наблюдатели видели около 40 неподвижных железнодорожных вагонов.

Как сообщалось ранее, Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.