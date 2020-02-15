В карцер за жалобы: В «ДНР» заключенных содержат в жутких условиях

Осужденных в Енакиевской колонии № 52 (Крестовка, Донецкая обл.) «силовики ДНР» сажают на 15 суток в карцер за то, что они жалуются на условия их содержания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Юлия Божко.

«Документы обычно не идут дальше администрации тюрьмы. Об этом мне сообщили мои источники. В карцере бывает до минус 5. Это голые бетонные потолки и пол. Площадь такой камеры не более двух квадратных метров, рассказали мне. В основном осужденные жалуются на питание. Последние месяцы их кормят супом, где нет даже картофеля, только перловка или сечка. Порция не более 150 граммов. Хлеба выдают только четверть. Плохая ситуация с лекарствами. В наличии есть только анальгин и цитрамон. Минимум полтора десятка осужденных ежемесячно ждут информацию об обмене. Свои приговоры они получили еще до 2014 года. Но из-за войны в Донбассе оказались заложниками ситуации», – написала журналист.

Она напомнила, что в колониях на оккупированных территориях осужденных часто используют как рабочую силу для пошива формы для членов незаконных вооруженных формирований и рытья окопов.