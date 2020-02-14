В ВСУ поставлено более 7 тыс. нового и модернизированного вооружения

В прошлом году в Вооруженные Силы Украины (ВСУ) поступило более 7 400 новых и модернизированных образцов вооружения военной техники (ВВТ). Об этом во время брифинга в Информационном агентстве Минобороны сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

В частности, для нужд Вооруженных Сил Украины поставили более 2 тыс. единиц приборов ночного видения, более 1,2 млн шт. боеприпасов различного назначения и почти 11,3 тыс. шт. пиротехнических средств для самолетов.

Также в армию было поставлено: самолетов – 6, вертолетов – 16, беспилотных авиационных комплексов – 64 , бронетанкового вооружения и техники – 45 , автомобильной техники – 810, ракетно-артиллерийского вооружения – 3 409, средств РЭБ – 23, средств связи – 635, средств защиты информации – 868, средств инженерного вооружения – 77, средств химической защиты – 600, реактивных пехотных огнеметов РПО-16 – 600, приборов ночного видения – 2 082 единицы.