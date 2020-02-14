Долг полностью не погашен: На шахте «Южнодонбасская № 1» восстановлено электроснабжение

Сегодня, 14 февраля на шахте «Южнодонбасская № 1» (Угледар, Донецкая обл.) восстановлено энергоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба компании «ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь».

Отмечается, что 14 февраля ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» погасило задолженность за январь 2020 года. «После этого оператор системы распределения в соответствии с законодательством Украины возобновил энергоснабжение в полном объеме», – говорится в сообщении.

Полная остановка электроснабжения 13 февраля была вызвана нарушением графика погашения задолженности за электроэнергию. 28 января, после предупреждения в установленном порядке, шахте было частично ограничено электроснабжение. 13 февраля шахта была полностью обесточена.

«В условиях нового рынка операторы системы распределения обязаны ограничить или отключить от энергоснабжения потребителя, не выполняет свои обязательства по оплате электроэнергии. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм Закона Украины "О рынке электрической энергии"», – поясняют в пресс-службе.

При этом ситуация с задолженностью шахты не решена до конца. Долг за распределение электроэнергии составляет 123 млн грн. Кроме того, поставщик электроэнергии ЭК «Укрэнергоуголь» прислал заявку на обесточивание шахты 28 февраля.

«Мы просим Министерство энергетики и защиты окружающей среды и профильные ведомства найти системное решение решения проблем задолженности за электроэнергию государственных шахт, а также держать на особом контроле вопрос платежной дисциплины за электроэнергию ГП "Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1"», – резюмируют в ДТЭК.