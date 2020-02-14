Нормандский формат: Маас заявил, что главы МИД встретятся в Мюнхене

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас анонсировал встречу глав иностранных дел Германии, Франции, Украины и России на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сказал в своем выступлении, передает « Укринформ ».

«Мы будем говорить здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева, чтобы заложить основы для того, чтобы следующий саммит в "нормандском формате" состоялся в Берлине», – сказал Маас.

Он отметил, что Германия и Франция много лет работают над поиском мирного решения для Украины. «Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права», – подчеркнул Маас.