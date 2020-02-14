Паспорт в смартфоне: Как будет выглядеть цифровой паспорт гражданина Украины

В Украине работают над созданием электронного паспорта. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook показал три возможных варианта, как будет выглядеть цифровой документ.

По его словам, возможность получить в мобильное приложение цифровой документ будут иметь возможность владельцы загранпаспорта и ID-карты.

«С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)», – написал он.

Федоров уточнил, что, как и на водительских удостоверениях, на цифровом паспорте будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.

также, министр добавил, что дизайн паспорта долго обсуждался: что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отображение по нажатию, где будет скрыта вся информация, а именно, срок действия, пол, гражданство и другая.

«Нам кажется, что главные данные паспорта – фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото», – написал Федоров.