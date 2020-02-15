Е-ветеран: В Украине хотят создать реестр и он-лайн платформу

В министерстве по делам ветеранов обсудили создание реестра и он-лайн платформы Е-ветеран, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи руководительницы министерства Оксаны Коляды с временно уполномоченным по делам США в Украине Джозефом Пеннингтон и представителями международной организации IREX, которая реализует проект для ветеранов в Украине при поддержке Государственного департамента США, обсудили основные направления деятельности Министерства, в частности создание Единого реестра ветеранов.

«Реестр даст нам понимание не просто количества ветеранов, но и их потребностей относительно медицинского, психологического, социального обеспечения, потребностей в реабилитации, перепрофориентации далее. Таким образом, мы сможем точно определять потребности, в том числе и по регионам, и предпринимать соответствующие действия для их удовлетворения», – рассказала Коляда.

Созданием Единого государственного реестра для минветеранов занимается организация IREX, которая уже разработала тайм лайн по выполнению этапов реализации реестра.

Джозеф Пеннингтон в свою очередь подчеркнул важность создания такого реестра. А также поддержал создание он-лайн платформы Е-ветеран для максимально легкого и быстрого предоставления любых сервисов.

«Е-ветеран позволит каждому ветерану получать услуги через интернет, в частности заказывать те или иные свидетельства, ли не стоя в очередях по кабинетам. Особенно важно это для тех, кто живет в отдаленных городах и селах и не имеет возможности ездить в учреждения и собирать документы. Кроме того он-лайн ресурс поможет минимизировать процесс общения с чиновниками, избежать человеческого фактора», Созданием Единого государственного реестра для Минветеранив занимается организация IREX отметила Оксана Коляда.

Во время встречи также обсудили основные планы министерства, в частности масштабирование пилотного проекта «Ветеранские пространства», чтобы эти фронт-офисы ведомства заработали в каждом регионе страны, и центры реабилитации ветеранов.

Отдельно остановились на вопросе необходимости принятия нового закона о ветеранах войны, проект которого минветеранов уже разработало и готовит к регистрации в ВРУ.