В Мариуполе ветеранам АТО и ООС помогут в трудоустройстве (Видео)

В Мариуполе сегодня, 14 февраля, в центре развития стартапов состоялась встреча ветеранов АТО со специалистами центра занятости. Речь шла о трудоустройстве бывших воинов, профориентации и повышении квалификации. Сейчас в центре занятости Мариуполя есть около 350 актуальных вакансий от 11 предприятий города.

Так, по словам ветерана АТО Геннадия Таржинского, он ушел на фронт, когда начались военные действия на Донбассе. В батальоне морской пехоты отслужил 5 лет. Военный рассказывает, что после окончания контрактной службы, сложно адаптироваться к мирной жизни.

«Просто за такой большой период службы очень быстро привыкаешь ко всему этому. И потом, с очень многими трудностями я столкнулся здесь уже на гражданке, а не в армии. Я бы даже сказал, что в армии немного проще чем здесь», – делится Геннадий.

Военный капеллан Евгений Коваленко служит в зоне военных действий с 2015 года. Сейчас продолжает это дело на волонтерских началах. Для того, чтобы расширить свои знания, мужчина участвует в практических занятиях. Семинар для ветеранов АТО и членов их семей организовали Фонд «Восточная Европа» вместе с Донецкой областной службой занятости.

«Помогли людям реинтегрироваться, найти себя в новой профессии, на новой работе, начать собственное дело. Именно для этого сегодня и проходит семинар в Мариуполе. Изюминкой нашего практического семинара стала часть тренинга, которая посвящена развитию собственного дела благодаря социальным медиа, как современному инструменту», – рассказывает программный директор Фонда «Восточная Европа» Наталья Слинько.

По убеждению директора Мариупольского городского центра занятости Юрия Чуприна, представленные профессии заинтересуют ветеранов. «Заканчивает наше мероприятие встреча с работодателями, которые предложат уже подготовленные вакансии для наших людей. Возможно они этим воспользуются», – добавил Чуприн.

Источник: ТК «Сигма»