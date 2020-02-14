В Мариуполе на стоянке загорелся автомобиль

В Мариуполе (Донецкая обл.) на территории автостоянки по ул. Киевской, 62 в микрорайоне Восточный горел автомобиль, сообщает « Сайт города Мариуполя ».

В пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре на пульт оперативно-диспетчерского отдела Мариуполя поступила в 9.40. «По прибытию спасателей ГЧСЧ-24 ГПРЗ-3 Мариуполя было установлено, что возгорание началось в автомобиле Mercedes-Benz А-150», – говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Жертв и пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.