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В Мариуполе на стоянке загорелся автомобиль

14.02.20 20:37

В Мариуполе (Донецкая обл.) на территории автостоянки по ул. Киевской, 62 в микрорайоне Восточный горел автомобиль, сообщает «Сайт города Мариуполя».

В пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре на пульт оперативно-диспетчерского отдела Мариуполя поступила в 9.40. «По прибытию спасателей ГЧСЧ-24 ГПРЗ-3 Мариуполя было установлено, что возгорание началось в автомобиле Mercedes-Benz А-150», – говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Жертв и пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.

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