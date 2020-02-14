В «ЛНР» предположительно угарным газом отравились супруги

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области сегодня, 14 апреля, в 06:45, поступило сообщение о том, что в Краснодонскую центральную городскую многопрофильную больницу с диагнозом «отравление угарным газом» были госпитализированы супруги, 53 и 51 года.

Как сообщает «МЧС ЛНР», предположительно угарным газом отравились супруги из Молодогвардейска. Их доставила служба 103, в которую обратился сам пострадавший. Мужчина сообщил, что ранним утром, находясь в своей квартире, они с женой почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Обоих поместили в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести. В данный момент состояние пострадавших стабилизировалось, их жизни ничего не угрожает.

Поскольку хозяева квартиры пользовались газовым оборудованием, на место происшествия прибыли сотрудники «горгаза». При осмотре никаких нарушений не обнаружили. Свою проверку проведут и работники ЖЭКа.