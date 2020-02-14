В школах Мариуполя завершился карантин: Как не заболеть снова (Видео)

В школах Мариуполя с понедельника возобновят занятия. Карантин завершился. Однако, медики напоминают, что погода еще способствует простудным заболеваниям, и дают советы, как уберечь здоровье.

По словам 10-классницы Риммы, в ее классе из 32 учеников, половина детей заболели. Однако, карантин закончился и с понедельника нужно приступать к занятиям. Даже если кто-то из друзей не долечился, заразаться девушка не боится. Она уверяет, что знает, как предотвратить болезни. «Прогулки на свежем воздухе. Масочку надевать. Кушать лимоны. И все», – говорит школьница.

Медики отмечают, что процент заболеваемости снизился, поэтому образовательный процесс возобновляют. Но напоминают, что температура и погода еще способствуют простуде. Поэтому надо не забывать о профилактике.

«Классы, в которых находятся дети, надо проветривать. Воздух должен быть свежий, дети должны на переменах покидать классные комнаты. Классы должны регулярно мыть. То же касается дома, квартир. То есть, прохладный влажный воздух», – говорит инфекционист-иммунолог детской консультативной поликлиники Ольга Золотарева.

Кроме того, по словам врачей, надо чаще мыть руки. А тех детей, которые хоть немного чувствуют недомогание рекомендуют оставлять дома. И напоминают, что лучший способ предотвратить вирусные инфекции – это вакцинация.

Источник: ТК «Сигма»