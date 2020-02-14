Коронавирус: ВОЗ не наблюдает резкого роста заболеваемости в мире

В мире не отмечается резкого роста заболеваемости смертельным коронавирусом, несмотря на всплеск в китайской провинции Хубэй. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает со ссылкой на Би-би-си « УНИАН ».

Единственное исключение – это ситуация на круизном лайнере, пришвартованном у берегов Японии, на котором зарегистрированы 44 новых случая заболевания вирусом.

По данным ВОЗ, увеличения уровня смертности среди заболевших или тяжести протекания заболевания также не отмечается.

По самым последним сообщениям, в Китае от коронавируса умер еще 121 человек, а общее число жертв инфекции достигло 1 380. Китайская Национальная комиссия по вопросам здравоохранения сообщает, что по состоянию на 13 февраля общее число заболевших выросло до 63 851 человека. Среди умерших – шесть медицинских работников, всего же вирусом заразились 1 716 медиков. Один из погибших – врач Ли Вэнлиань, который пытался предупредить власти о вирусе, но был обвинен в распространении слухов. Он был одним из первых, кто предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov, и сам им заразился. Он умер 7 февраля.

В провинции Хубэй за последние сутки зафиксировано 116 смертей и 4 823 новых случая заболевания. Это меньше, чем за предыдущие сутки, когда умерли 240 человек и заболели около 15 тыс. По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана, эти данные не означают существенного изменения траектории недавнего всплеска уровня заболеваемости. За пределами Китая зарегистрировано еще два летальных исхода и 447 случаев заражения в 24 странах, добавил он.