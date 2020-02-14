Скидка на проезд: В каких автобусах Мариуполя можно проехать за полцены (Видео)

В Мариуполе некоторые частные перевозчики в прошлом году ввели льготу для студентов и школьников. Однако, с тех пор несколько маршрутов отменили. Зато стало больше коммунального транспорта. В то же время, скидки на проезд – это инициатива перевозчиков, поскольку из бюджета деньги на это не выделяют.

Как рассказал студент Александр Савалага, на пары он добирается преимущественно маршрутками. По его словам, действует скидка на проезд. Однако, не на все удобные для него направления.

«Не отказывали никогда. Показываешь студенческий, они берут 4 грн вместо 8 грн. С 8:00 до 16:00 скидка 50% в маршрутках №№ 124, 146. Но 124-й маршрут уже не ходит. Поэтому в университет езжу на 150-м, 146-м маршрутах», – делится Александр.

Частные перевозчики самостоятельно определяют, сколько на маршруте будет льготных автобусов. По словам кондуктора одного из них, Ольги Перцевой, на ее направлении во всех автобусах школьники и студенты едут за полцены.

«У нашего владельца на всех маршрутах действует скидка. Есть красная табличка. Сейчас школьники на карантине, их меньше. Студенты есть, а в понедельник выйдут школьники, поедут и они», – рассказывает кондуктор.

Как отмечают в департаменте транспорта, скидка на проезд – это жест доброй воли перевозчиков. Ведь из городского бюджета деньги на эти цели не выделяют.

«Трамвайно-троллейбусному управлению (ТТУ) еще как-то город может компенсировать, но для частников статьи в государственном бюджете нет», – комментирует ситуацию директор департамента транспорта Василий Клат.

По его словам, со скидкой перевозят маршруты № 136 и №114.

Следует напомнить, что проездной билет для школьников и студентов в коммунальном транспорте Мариуполя стоит 165 грн.

Источник: ТК «Сигма»