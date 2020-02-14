В Мариуполе два дня подряд пешеходов сбивают на переходе

В Мариуполе (Донецкая обл.) два дня подряд, 13 и 14 февраля, на пешеходных переходах на зеленый свет светофора автомобили сбили пешеходов. Об этом сообщается в группе в Facebook DTP Mariupol.

Так, вчера по пр. Победы водитель автомобиля Таврия совершил наезд на девушку-пешехода 1989 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована в больницу. Подробности происшествия выясняются.

Сегодня, 14 февраля, на пересечении ул. Митрополитская и ул. Зелинского водитель-женщина автомобиля «Шевроле» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавший госпитализирован в больницу с переломом ноги. Подробности происшествия выясняются.