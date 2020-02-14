В прифронтовом Торецке хотят закрыть музыкальный колледж (Видео)

В Торецке (Донецкая обл.) планируют закрыть музыкальный колледж. А студентов и преподавателей хотят перевести обучаться в Бахмут. Однако, музыканты против переезда.

Как рассказала студентка Торецкого музыкального колледжа Виктория Работяга, ради обучения в этом заведении она переехала из Селидово (Донецкая обл.). Девушка отметила, что менять учебное заведение не хочет.

«Здесь очень дружные студенты, все друг друга знают. Хорошие преподаватели, есть кабинеты для самоподготовки. Когда нужно, можно прийти позаниматься и тебе никто ничего не скажет, не заставят уйти», – делится девушка.

По словам преподавателей, здание колледжа долгое время не ремонтировалось, да и инструменты старые.

В обладминистрации считают, что обновлять заведение не имеет смысла. Денег на ремонт нужно много. Поэтому студентам и педагогам предложили места в аналогичном заведении в Бахмуте. Впрочем, преподаватели не готовы переезжать.

«Не все преподаватели готовы жить в общежитии. Во-вторых, если ездить каждый день на работу, то это будет стоить около 200 грн. Туда и обратно. Все привязаны к семьям, к своим домам, к этому учебному заведению, которое для нас тоже является домом», – рассказала преподаватель Торецкого музыкального колледжа Татьяна Мольдераф.

В Бахмуте музыкальный колледж – современный. Здесь новые учебные классы, инструменты и аппаратура. К тому же, есть отремонтированное общежитие.

Студентка Бахмутского музыкального колледжа Ольга Хроменко рассказывает, что приехала учиться из Мирнограда (Донецкая обл.) и условиями довольна. «…все совсем новенькое. Мебель, матрасы, линолеум, окна, двери, раковины – все новое абсолютно», – пояснила Ольга.

Гостям из Торецка в Бахмуте обещают хорошие условия для обучения и проживания. К тому же, в Бахмуте значительно спокойнее, чем в прифронтовом Торецке. А для будущих деятелей культуры это очень важно.

«Если творческий студент занимается в, условно говоря, сарае, то и настроение у него соответствующее. А когда окружает красота и современность, то, соответственно, на моральном духе студентов это отражается. Да и преподавателей тоже», – отметил директор Бахмутского музыкального колледжа Вячеслав Паржицкий.

В облгосадминистрации добавили, что окончательного решения о закрытии Торецкого музыкального колледжа пока нет. Однако, это вынужденный шаг. Ведь, по мнению чиновников, заведение не соответствует современным требованиям, и студентов здесь не так много.

«Сейчас вопрос находится в стадии обсуждения. Председатель такое решение еще не принял. Просто мы понимаем, что это большой груз на областной бюджет. Поэтому рассматривается такая возможность», – пояснила заместитель начальника управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Светлана Шмелева.

И педагоги Торецка уверены, что такая экономия средств будет иметь обратную сторону. Потому что в провинциальном шахтерском прифронтовом городе это учебное заведение – единственный очаг культуры.

Источник: ТК «Донбасс»