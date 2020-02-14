Призыв на военную службу: В Минобороны дали пояснения

Призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет происходить планово и в соответствии с законодательством. В дальнейшем возможен отказ от срочной военной службы. Таким образом в Минобороне пояснили слова заместителя министра обороны Украины Александра Полищука на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает сегодня, 14 февраля, пресс-служба Минобороны.

«Так, Александр Полищук сообщил, что призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет происходить планово и в строгом соответствии с Законом. В дальнейшем возможный отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами – как военной реформы, так и изменений в государстве», – говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что любые решения относительно изменения курса реформ не принимались.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от обязательного призыва граждан на срочную военную службу.