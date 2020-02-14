Какие медицинские услуги останутся платными для украинцев

С 1 апреля 2020 года украинцы смогут получить ряд медицинских услуг бесплатно, но не все. Об этом рассказала глава отдела коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко в эфире одного из телеканалов, пишет « Апостроф ».

«Украинец из собственного кармана может платить по официальному прайсу больницы за немедицинские услуги, сервисные. Например, опять-таки на родах. За роды все необходимое оплатила Национальная служба здоровья, но, если роженица хочет палату повышенного комфорта или более качественное питание, – это может быть официальным прайсом в больнице», – сказала Бойко.

Глава департамента коммуникации НСЗУ также добавила, что украинцы будут оплачивать самостоятельно стоматологические услуги, если это не срочная помощь и пациент – не ребенок.

Также придется заплатить и за гарантированно бесплатные услуги, если пациенты не подписали декларацию с семейным врачом или не получили направления.

Напомним, что в Украине с 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий. Сейчас Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук,