Дети войны: В Покровске рассказали, что дает ребенку статус пострадавшего от военных действий (Видео)

Жители Донбасса имеют право получить для своих детей статус пострадавших вследствие военных действий и вооруженных конфликтов. Однако, оформляют документы – единицы. В Покровске (Донецкая обл.) специалисты рассказали почему в семьях пренебрегают такой возможностью, и какую выгоду дает такой статус.

По словам переселенки Елены Будик, она с семьей уехала из неподконтрольной ныне Горловки из-за боевых действий. Но ее дочь Диана до сих пор с ужасом вспоминает события 2014 года.

«Каждый день летали снаряды, некоторым даже в дома попадали. Мы каждый день сидели в подвале», – вспоминает Диана.

Пережитое дает о себе знать. После обстрелов, дети боятся громких звуков. «Когда стреляют петарды во дворе на новый год, очень страшно», – добавила Диана.

Однако, как получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий, семья переселенцев не знает. «Я об этом статусе узнала недавно. Никто не рассказывал. Узнаю, что он даст для моих детей. Может льготы какие-то будем иметь», – говорит Елена.

Специалисты поясняют, что, согласно постановлению Кабинета министров, получить такой статус могут несовершеннолетние жители Донбасса, которые из-за вооруженного конфликта получили психологические или физические травмы.

«Заявление подают в службу по правам детей. Рассматриваем его на комиссии по защите прав ребенка, и на ближайшем заседании исполкома готовим проект решения о назначении такого статуса. Вся процедура занимает 30 календарных дней», – рассказала начальник службы по делам детей Покровского горсовета Алла Маслова.

В Покровске такой документ оформили только для 32-х детей. И это за несколько лет. Как отмечают юристы, семьи не торопятся, потому что ни одной льготы или выплаты за это не предусмотрено. «В дальнейшем законодательство может меняться и будут какие-то привилегии», – уточнил юрист Артем Безрук.

Кроме того, родителей, как оказалось, настораживает то, что такой статус предоставляется навсегда. Отказаться от него нельзя, а как это повлияет на будущее ребенка – неизвестно.

Источник: ТК «Донбасс»