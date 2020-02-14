Судится уже год: В Краматорске переселенке по ошибке отменили соцвыплаты (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) переселенка из Горловки Галина Бондар уже год судится за восстановление социальных выплат, которые ей перестали начислять по ошибке. Женщинщина не может вернуть деньги, которые ей задолжало государство.

Так, Галина за это время вела переписку с чиновниками, прокуратурой, уполномоченным по правам человека. Уже год она судится с управлением труда и социальной защиты населения, чтобы вернуть деньги, которые задолжало государство. Выплаты приостановили, как только пенсионерку с внуком и дочерью принудительно выселили из общежития для переселенцев. Ведь семья отказывалась платить 200 грн ежемесячно за дополнительные услуги. Как утверждает Галина, она отказалась платить деньги за услуги, которых в общежитии не было.

Бухгалтер коммунального предприятия, которому принадлежит общежитие, объяснила, что деньги брали на содержание 4-х вахтеров, которые круглосуточно дежурят в помещении. И добавила, что семью выселили еще и за ненадлежащее содержание комнаты.

Уже через месяц после выселения переселенка заметила, что ей не поступает адресная помощь. Поэтому женщина обратилась к соцработникам. «Спросила, когда я получу переселенческие, я переоформляли 25 февраля. Ответили – никогда, вам не дали переселенческих», – рассказывает женщина.

Как оказалось, инспектор не нашла госпожу Галину в общежитии и указала, что она в Краматорске не проживает. Поэтому женщине пришлось обращаться в суд, чтобы добиться выплат, которые ей не начислили. «Да я разве адвокат? Почему я должна ночами не спать, кипы бумаг перебирать, писать. У меня уже крыша едет, понимаете. Это за 1300 грн… У нас нет мыла куска, хлеба нет. Варить нечего. Помирать с голоду?», – говорит пенсионерка.

Текущие выплаты женщине восстановили, а долг так и не отдали. Как объяснили в профильном управлении, потому что в бюджете финансирование на это не заложено.

«Средства были начислены, они аккумулируются на ее карточке в базе данных, но выплате они не подлежат. Так как у нас нет распоряжения Кабинета министров на выплату средств за прошедшее время», – комментирует начальник отдела по работе с ВПЛ Краматорского управления труда и социальной защиты населения Элла Костева.

Галина снова решила написать письмо. На этот раз президенту. Женщина надеется вернуть каждую копейку. Потому что, говорит пенсионерка, – это ее деньги.

Источник: ТК «Донбасс»