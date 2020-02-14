Коронавирус: Украина готовит 4 объекта для размещения эвакуированных из Уханя

Украина готовит 3-4 объекта для размещения украинцев, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале Украина, передает « РБК – Украина ».

По словам Гончарука, сейчас готовят около 4 объектов, где 14 дней после возвращения будут находиться на карантине эвакуированные из Уханя украинцы. Он добавил, что эвакуация украинских граждан состоится уже во вторник, 18 февраля. «Конечно, мы делаем все, чтобы все граждане Украины были в безопасности. Поэтому мы проведем эвакуацию, как только все необходимые меры безопасности будут приняты. На следующей неделе это произойдет», – заявил он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что сейчас коронавируса COVID-19 нет на территории Украины. «Мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы вирус не был завезен на территорию Украины. По состоянию на сегодня в Украине не зафиксирован ни один случай такого заболевания. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы этого не произойдет», – заявил Гончарук.

Ранее сообщалось, что в Константиновку (Донецкая обл.) приехала студентка, которая проходила практику в Ухане. Жительницей Константиновки девушка не является. Побыв некоторое время в городе, она отправилась в Краматорск. По информации врачей, из-за жалоб на плохое самочувствие и, принимая во внимание тот факт, что студентка вернулась из Китая, ее госпитализировали в больницу Мариуполя.