Сводка из зоны ООС за 14 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям ВСУ из запрещенного минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:

неподалеку от Красногоровки – из миномета 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем;

в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия:

три раза неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм и 82-мм миномета;

рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

С началом этих суток НВФ обстреляли позиции ВСУ у Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 12 обстрелах. В зоне обстрела оказались Гольмовский, Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (Вольво-Центр), Старомихайловка, Сергеевка, Новая Таврия, Саханка, Ленинское. Применялись: минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

Зфиксированы повреждения на западной окраине Донецка по адресам:

ул. Маркина, д. 12, кв. 3 (ограждение);

ул. Маркина, д. 13, кв. 2 (остекление);

ул. Маркина, д. 14, кв. 2 (кровля, стена, остекление);

ул. Маркина, д. 21, кв. 2 (стена, остекление);

вентиляционный ствол шахты им. Челюскинцев (пробита стена, повреждены распределительные щиты, ствол обесточен).

В Старомихайловке по адресам:

ул. Чкалова, д. 32 (остекление, ЛЭП);

ул. Щорса, д. 41 (остекление);

Старомихайловка, ул. Гагарина, д. 11, кв. 1 (кровля).

Кроме того, два боеприпаса разорвались в непосредственной близости от действующей школы по адресу ул. Чапаева, 78, в которой в момент обстрела находились 14 детей.

В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.