Сводка из зоны ООС за 14 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям ВСУ из запрещенного минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:
- неподалеку от Красногоровки – из миномета 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Лебединским – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем;
- в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
- дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия:
- три раза неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм и 82-мм миномета;
- рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
С началом этих суток НВФ обстреляли позиции ВСУ у Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.
В «ДНР» заявили о 12 обстрелах. В зоне обстрела оказались Гольмовский, Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (Вольво-Центр), Старомихайловка, Сергеевка, Новая Таврия, Саханка, Ленинское. Применялись: минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.
Зфиксированы повреждения на западной окраине Донецка по адресам:
- ул. Маркина, д. 12, кв. 3 (ограждение);
- ул. Маркина, д. 13, кв. 2 (остекление);
- ул. Маркина, д. 14, кв. 2 (кровля, стена, остекление);
- ул. Маркина, д. 21, кв. 2 (стена, остекление);
- вентиляционный ствол шахты им. Челюскинцев (пробита стена, повреждены распределительные щиты, ствол обесточен).
В Старомихайловке по адресам:
- ул. Чкалова, д. 32 (остекление, ЛЭП);
- ул. Щорса, д. 41 (остекление);
- Старомихайловка, ул. Гагарина, д. 11, кв. 1 (кровля).
Кроме того, два боеприпаса разорвались в непосредственной близости от действующей школы по адресу ул. Чапаева, 78, в которой в момент обстрела находились 14 детей.
В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.