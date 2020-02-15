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Сводка из зоны ООС за 14 февраля: Версии сторон конфликта

15.02.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям ВСУ из запрещенного минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:

  • неподалеку от Красногоровки – из миномета 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды рядом с Лебединским – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем;
  • в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
  • вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия:
  • три раза неподалеку от Крымского – из миномета калибра 120 мм и 82-мм миномета;
  • рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

С началом этих суток НВФ обстреляли позиции ВСУ у Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 12 обстрелах. В зоне обстрела оказались Гольмовский, Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (Вольво-Центр), Старомихайловка, Сергеевка, Новая Таврия, Саханка, Ленинское. Применялись: минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

Зфиксированы повреждения на западной окраине Донецка по адресам:

  • ул. Маркина, д. 12, кв. 3 (ограждение);
  • ул. Маркина, д. 13, кв. 2 (остекление);
  • ул. Маркина, д. 14, кв. 2 (кровля, стена, остекление);
  • ул. Маркина, д. 21, кв. 2 (стена, остекление);
  • вентиляционный ствол шахты им. Челюскинцев (пробита стена, повреждены распределительные щиты, ствол обесточен).

В Старомихайловке по адресам:

  • ул. Чкалова, д. 32 (остекление, ЛЭП);
  • ул. Щорса, д. 41 (остекление);
  • Старомихайловка, ул. Гагарина, д. 11, кв. 1 (кровля).

Кроме того, два боеприпаса разорвались в непосредственной близости от действующей школы по адресу ул. Чапаева, 78, в которой в момент обстрела находились 14 детей.

В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.

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