Скользко и туман: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 февраля

Сегодня утром, 15 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 44,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

«Майорское» – 9806 человек и 1014 транспортных средств;

«Марьинка» – 9266 человек и 1359 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8862 человек и 1450 транспортных средств;

«Гнутово» – 4243 человек и 784 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12245 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/60;

«Марьинка» – 0/100;

«Новотроицкое» – 20/60;

«Гнутово» – 30/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анжела: «8:37. До полиции в два ряда стоят»;

Маринчик: «9:32. Пешая за туалетами, но движется хорошо.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Владлен: «6:29. Каргилл: общая на мосту. Будьте осторожны, дорога на спуске с моста очень скользкая, машины ведет. Сбрасывайте скорость заранее»;

Юрий: «7:08. На мосту Каргиле ДТП, аккуратней»;

Анжела: «7:31. На Каргиле в сторону Украины пеших очень–очень много».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Виктория: «5:41. На Еленовке 60 машин в Украину и чуть меньше льготы. Из Донецка до Еленовки очень сильный туман»;

Юлиана: «7:59. В Донецк оооочень много машин как в обычной, так и в льготе. 8 автобусов насчитала, пеших немеряно... Пропускают, вроде, бодренько»;

Юрий: «9:10. На Еленовке в сторону Украины очень много, машин 20 добавить и будет до поворота, льготы тоже много, с 8 утра было 2-3 протяжки».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Олег: «6:23. На знаке Куликово очередь заканчивается»;

Григорий: «7:00. 7:30 (мск) Октябрь на Мариуполь на знаке Куликово. Льгота почти до камышей»;

Сергей: «7:33. Куликово (Октябрь), в Украину основная – примерно 20 машин за камышами (около магазина)».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.