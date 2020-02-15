Число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс. человек

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в субботу утром, что число смертей от вспышки коронавируса в стране достигло 1523, что на 143 больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По состоянию на пятницу число новых смертей в центральной провинции Хубэй в Китае от вспышки коронавируса выросло на 139.

По всей материковой части Китая в пятницу было зарегистрировано 2641 новое подтвержденное заражение. Общее количество зараженных достигло 66 492.

По решению командующего Объединенных сил 14 февраля работа КПВВ «Новотроицкое» была продлена на 40 минут. Решение было принято чтобы не оставлять людей в темное время суток в «серой зоне», поскольку оккупанты накопили значительное количество лиц и транспорта со своей стороны. После официального времени окончания работы КПВВ было оформлено 90 транспортных средств и более 200 человек.