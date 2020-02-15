«Перевозы со всех щелей, вбивают доки медленно»: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Рост: «13:26. Горловка. Пешие из Украины полная сетка»;

Виктория: «13:37. На Украине машин нет, людей мало в обе стороны»;

Эдуард: «13:45. Машин 60 до блокпоста и забито до таможни. Это в Горловку. Движения нет, только перевозы».

Виктория: «14:24. Майорск, в сторону Горловки пеших пропускают моментально».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юрий: «11:12. Стою на Каргиле, очередь огромная»;

Павел: «11:29. На Александровском – основная до моста, льгота до начала моста. Движения практически нет, только за счет уехавших»;

Анна: «12:50. На Алексанровском на Днр не работают компьютеры, все стоят»;

Нюта: «12:57. Очень интересно работают ПК..., на въезд в Донецк получается работают, т.к движение есть, а в сторону Украины все стоят»;

Елена: «14:00. На Еленовка в Украину машин 30 до МГБ»;

Саша: «14:13. На Каргиле в Донецк основной 65, движение очень слабое, что-то с базой. И перевозы постоянно в льготу лезут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Тата: «10:23. Новотроицк в Донецк очередь на знаке 30. Пеших в Донецк много, человек 100»;

Ирина: «11:11. На Еленовке пеших в Украину 200+. Автобусы разворачиваясь с машинами создают пробку»;

Тата: «12:14. Новотроицк на въезд в Украину 70 машин. На украинском нуле человек 200 пеших, машин 5 шт»;

Тата:»13:23. Еленовка в Украину – 70 и потом еще 20»;

Нюта: «13:25. Общей машин 70, льготки 5»;

Юрий: «13:38. Еленовка: приехал в 6:00, проехал в 12:50»;

Юрий: «13:55. На нуле нормально, на самом Новотроицке ж**а, до знака 70, перевозы со всех щелей, вбивают доки медленно»;

Саша: «13:59. Новотроицкое в Донецк: основная от знака 50».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «10:01. На полиции у Октября очередь за остановкой. Работать не хотят. 2 машины в 5 минут. Зато бусы едут и едут. За 50 минут проехали от остановки до поворота (16 машин)»;

Марина: «11:00. Октябрь нулевой: ДНР (полиция) – остановка в селе»;

Дмитрий: «13:02. Через Гнутово сегодня жесть на Мариуполь»;

Potusin: «На Гнутово в сторону ОРДЛО большая очередь на нулевом»;

Potusin:»14:16. На Гнутово в сторону Мариуполя 30 машин».

КПВВ «Станица Луганская»: