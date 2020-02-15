В Краматорске задержали мужчину, который угрожал взорвать женщину с ребенком (Фото)

В Краматорске полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать женщину с ребенком. Злоумышленник с угрозами закрылся в квартире своей знакомой. В заложниках оказалась и ее 16-летняя дочь. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Вчера, 14 февраля, около 19:00 на линию 102 поступило сообщение от краматорчанки о том, что ее знакомый пытается ворваться в квартиру и угрожает ей. На место выехал наряд патрульной полиции Краматорска и Славянска, а также сотрудники спецподразделения патрульной полиции «ТОР».

Полицейские поднялись в квартиру заявительницы. В это время человек, который находился рядом с женщиной, отсоединил чеку гранаты и пригрозил всех взорвать. С этими словами он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь. Под угрозой оказалось также жизнь девушки-подростка.

Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры со злоумышленником по телефону. На место прибыла следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции и работники взрывотехнической службы областной полиции.

Правоохранители для безопасности граждан оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех ее жителей пришлось эвакуировать, ведь граната осталась лежать в гостиной. Фигуранта задержали на месте.

Им оказался житель Бахмутского района, который из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.

Оперативники задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством краматорской прокуратуры.

Решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения в виде содержания под стражей.