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Помпео и Маас договорились о поддержке Украины в условиях агрессии РФ

15.02.20 14:11

На полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас договорились о поддержке Украины в условиях агрессии со стороны России. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепа США Морган Ортагус, передает РБК-Украина.

Сообщается, что стороны обсудили международные усилия по поддержке устойчивого прекращения огня и прекращения иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии. Помпео и Маас также обсудили вопросы американо-немецкой координации по ряду глобальных вызовов, включая противодействие агрессивным действиям Ирана на Ближнем Востоке, поддержку урегулирования ситуации в Украине и реформ перед лицом агрессии России.

Стороны также обсудили необходимость ликвидации ИГИЛ в Ираке и Сирии.

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