Зеленский в Мюнхене провел «конструктивную» встречу с главой МВФ

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Это уже вторые переговоры Главы государства с руководителем МВФ в этом году, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские», – подытожил Владимир Зеленский.