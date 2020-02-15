Для жителей Донбасса проводят тренинги по развитию бизнес-навыков

В Донецкой области продолжается серия тренингов по развитию бизнес-навыков. Об этом сообщает пресс-служба Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Участие в тренингах при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» принимают как представители малого бизнеса, так и люди, которые хотят начать собственное дело.

В Константиновке тренинг состоялся в Центральной публичной библиотеке. Участницы – женщины-предпринимательницы, самозанятые, представительницы общественных организаций узнали о том, как улучшить бизнес-навыки. Большинство присутствующих хочет начать собственное дело, превратить хобби в бизнес.

На тренинге в Дружковке с предпринимателями говорили о грантовых возможностях, менеджменте для микробизнеса.

«Много людей приходит на эти тренинги с желанием развития, они имеют разный опыт. Моя задача как тренера мотивировать их к развитию, обучению. Люди боятся финансовой неудачи – вложить и потерять деньги, испытывают страх, что у них не увеличатся продажи, не будет спроса на товар или услуги. Главное – не бояться и двигаться к своей цели, для этого нужно иметь соответствующие навыки и четкую бизнес-модель», – сказал бизнес-тренер, консультант проектов USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Юрий Тупикало.

Вскоре новые тренинги также пройдут в Лимане, Бахмуте, Краматорске, Дружковке и Константиновке.