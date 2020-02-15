В Покровске злоумышленник в течение дня ограбил женщину и напал на мужчину

В Покровске (Донецкая обл.) полицейские задержали злоумышленника, который в течение дня ограбил женщину и напал на мужчину. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

В Покровский отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в подъезде многоэтажного дома к ней подошел мужчина и ударил в лицо. Нарушитель забрал ее сумку и убежал. В результате грабитель завладел деньгами в сумме 5 тыс. 300 гривен и мобильным телефоном.

В тот же день жертвой аналогичного нападения стал 19-летний парень. В момент, когда потерпевший зашел в подъезд, неизвестный мужчина стал бить его в лицо. Нанеся юноше травмы головы, нападающий забрал серебряное кольцо.

В результате розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Покровска.

Кольцо и мобильный телефон изъяты и будут возвращены законным владельцам, а награбленные деньги злоумышленник успел потратить на собственные нужды.

Относительно фигуранта открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения – домашний арест.