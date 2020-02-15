Может не в апреле, но Нормандский саммит состоится, – Пристайко

Встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее. Об этом заявил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».

Министр подтвердил, что в Мюнхене не состоится нормандская встреча на министерском уровне, хотя такая возможность обсуждалась.

Однако идут двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции – в частности, Пристайко встретился с немецким коллегой Хайко Маасом. «Главная цель этих переговоров – встреча лидеров нормандской четверки в апреле», – отметил он.

Пристайко также выразил уверенность в том, что «нормандский саммит» однозначно состоится.

«Лидеры обязательно встретятся», – заверил министр.

«Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно это будет не в апреле, а позже. Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь», – добавил Вадим Пристайко.